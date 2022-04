Latina, il convegno di Fratelli d’Italia sui referendum

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Latina ha organizzato per giovedì 21 aprile alle 17 presso l’Hotel Europa di Latina, un convegno dedicato alla giustizia e all’approfondimento dei quesiti referendari su cui si voterà il prossimo 12 giugno.

All’appuntamento dal titolo “Giustizia – Referendum e magistratura, i cambiamenti in atto” parteciperanno il senatore Nicola Calandrini, il senatore Alberto Balboni, il presidente dell’ordine degli avvocati di Latina Giacomo Mignano, il professore di diritto costituzionale Giovanni Guzzetta, il giudice Olimpia Criscuolo. Modererà il giornalista Giovanni Del Giaccio.

“In questo incontro ci dedichiamo alla giustizia, per approfondire meglio i cambiamenti in atto e quelli che potrebbero arrivare grazie ai quesiti referendari qualora fossero approvati – spiega il senatore Nicola Calandrini- noi riteniamo che l’Italia abbia bisogno di un migliore funzionamento della magistratura se vuole essere degna di essere definita un paese “civile”, per questo una riforma del sistema è necessaria, per evitare le storture a cui abbiamo assistito in questi anni.

Ne parleremo con il senatore Alberto Balboni che è il responsabile del dipartimento Legalità di Fratelli d’Italia nonché vice presidente della Commissione Giustizia, ma saranno con lui anche esperti del settore come l’avvocato Giacomo Mignano, il professore Giovanni Guzzetta, il giudice Olimpia Criscuolo. Questo appuntamento vuole essere il primo di alcuni che come Fratelli d’Italia organizzeremo in provincia di Latina per approfondire diverse questioni di carattere nazionale”.