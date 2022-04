Latina Calcio e Di Donato, il rinnovo resta in sospeso

E’ stato molto chiaro Daniele Di Donato nei confronti della società al termine del pareggio con il Monopoli, di congedo dal Francioni. “Il mio contratto scade il 30 giugno, aspetto la chiamata della società, altrimenti come è normale che sia, ciascuno troverà la sua strada. A Latina sto bene, è stata una grande stagione, che ci consente di essere anche l’anno prossimo in Serie da con un campionato da apprendistato. Peccato per la parte finale, ma evidentemente non eravamo attrezzati per centrare i play off. Alla fine abbiamo i punti che meritiamo, il calcio compensa tutto alla fine“. Come alla fine i tifosi hanno applaudito mister e giocatori, nonostante la nona partita senza vittorie, ma: “Obiettivo centrato, grazie ragazzi!“. Così lo striscione della Curva Nord, srotolato a fine partita ha apprezzato il comportamento in campo della squadra, cui fa eco un “Grazie a tutti” comparso in gradinata. Adesso con la stagione finita nemmeno a fine aprile, c’è tempo e modo per programmare il domani, che in realtà è già iniziato.

Lo 0-0 tra Latina e Monopoli non rende bene l’idea dell’incontro, sicuramente non esaltante, ma zeppo di occasione sprecate, soprattutto di marca pontina, ma concentrate nel finale. Nella prima parte si è fatto più apprezzare Tonti, autore di un paio di uscite provvidenziali. Determinante nella seconda parte lo è stato dall’altra parte anche Loria, su Atiagli e Rosseti, ma in precedenza anche Carletti, De Santis e Jefferson avevano avuto le loro occasioni d’oro. Domenica ultima gara in casa del Monterosi.