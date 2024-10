Aprilia, fermati con le targhe clonate e proiettili: denunciati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia hanno fermato un’auto con tre persone a bordo ad un posto di blocco. Dai controlli, è emerso che la carta di circolazione e le targhe appartenevano in realtà ad un altro veicolo intestato a terzi, risultando quindi “clonate”. Il mezzo è stato, perciò, sequestrato per ulteriori accertamenti.

Alla guida della vettura c’era un uomo di 38 anni, di origine campana, fermato per riciclaggio e falsità materiale. In più, uno degli occupanti, un cittadino straniero di 25 anni, è stato trovato in possesso di quattro proiettili calibro 38 special senza autorizzazione ed è stato denunciato per detenzione illegale di munizionamento.