Festa della Repubblica, celebrazioni in piazza della Libertà. Le strade chiuse

Celebrazioni sobrie per la festa della Repubblica di domani 2 Giugno 2020, a causa delle misure per il contenimento del coronavirus.

Alle 10 in piazza della Libertà alla presenza del prefetto Maria Rosa Trio, del sindaco di Latina Damiano Coletta e del presidente della Provincia Carlo Medici, ci sarà il l’Alzabandiera e a seguire l’esecuzione dell’Inno d’Italia.

Dalle 5 alle 12 del 2 giugno, e comunque sino al termine della manifestazione è stato disposto il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza della Libertà; via Malta; via Costa (tratto compreso tra viale Umberto I e piazza della Libertà); via E. di Savoia (tratto compreso tra viale Umberto I e piazza della Libertà); via delle Medaglie d’Oro; via Diaz; via Carducci (tratto compreso tra piazza del Mercato e via Diaz); via T. Speri; largo Silvestri.