La Fidal non si pronuncia, è ancora attesa per il running su strada

L’ultimo consiglio federale della Fidal non si pronuncia lasciando nell’incertezza la corsa su strada, con attività agonistica ancora sospesa fino al 14 giugno.

La voglia di conoscere tempi e modalità di ripartenza è alle stelle. Come riprenderanno le 10 km, mezze maratona e maratone? Tutte le decisioni a quanto pare sono state rimandate al 30 giugno.

Bisognerà attendere ancora per ottenere il protocollo della ripartenza su strada, da mettere al vaglio del Coni e del ministro Spadafora.

Tutto in standby e nulla di fatto per chi, come i tanti del settore, aspettava linee guida e nuove disposizioni per cominciare a smuovere la situazione e gli eventi di massa.

Un settore che coinvolge tantissimi praticanti, promotori oltretutto del turismo sportivo di massa per la nazione. Un mercato da sempre in attivo che promuove luoghi di interesse e località strategiche di tutta la penisola.

Nel trend rientrano anche numerose competizioni della nostra provincia, alcune delle quali ci auguriamo presto ai nastri di partenza. Un richiamo non indifferente anche per il turismo di ritorno, che sotto l’incanto delle bellezze nostrane, sceglie di riaffacciarvisi in vesti vacanziere.

Ma il punto della ripartenza, che ha coinvolto i presidenti dei comitati regionali, ha trattato altre tematiche, per lo più riguardanti i provvedimenti a favore delle società sportive e il nuovo calendario della stagione agonistica.

Relativamente al piano di interventi a favore delle società, sono stati presi in esame i criteri di distribuzione per assegnare i fondi previsti nel bilancio previsionale 2020 e su come assegnare le nuove risorse che saranno a disposizione.

Il presidente Fidal Alfio Giomi ufficializza poi in video conferenza lo Stadio dei Marmi di Roma come nuova sede del Golden Gala Pietro Mennea per il 2020. La tappa capitolina della Wanda Diamond League si terrà giovedì 17 settembre con il supporto organizzativo di Sport e Salute.

Tra le altre novità, porte aperte ai campionati individuali e di squadra su pista che in osservanza del DPCM del 17 maggio 2020, ripartiranno seguendo il nuovo calendario varato da consiglio direttivo e tecnici. Il via a Padova, con la prima prova dei campionati individuali e di squadra assoluti i giorni 28-29-30 agosto.

Tutte notizie che ad oggi però, non appagano la brama degli appassionati del settore e alimentano l’incertezza degli organizzatori. Tutto il mondo del running è in trepidazione, con la speranza di preservare lo svolgimento dei numerosi eventi locali, ma anche a richiamo nazionale ed internazionale.

Sarà necessario mettere in atto un piano di intervento mirato al recupero del settore che preveda in ogni caso una ripresa delle attività di massa, regolamentata da criteri a norma.

Il settore del running freme per conoscere al più presto sorti e azioni future. La voglia di ripartire è tanta e al contempo non possiamo permetterci errori, mantenendo al primo posto la salute collettiva. Tutti attendono risposte ai dubbi e strumenti per ripartire, tamponando dove possibile gli ingenti danni stimati nei mesi di pausa forzata.