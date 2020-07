Da ieri Castel Romano “brucia”: rifiuti d’ogni genere, anche plastici, in fiamme lungo la Pontina. Un denso fumo che si propaga nella zona e che crea disagi per la circolazione, molto intensa in queste ore.

Sul posto pattuglie della polizia, numerose squadre dei vigili del fuoco da Pomezia, Nemi e Roma, e in ausilio la protezione civile. Ieri è intervenuto persino un elicottero.