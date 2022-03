Finanziamenti per struttura per anziani, sindaci del Distretto Sanitario 1 a confronto

Il Consiglio dei Sindaci del Distretto Sanitario Latina1 si è riunito nei giorni scorsi nell’aula “Luigi Meddi” alla presenza del Direttore del Distretto Sanitario, Berardino Rossi.

I membri del Comitato, il Sindaco Aprilia Antonio Terra e l’Assessore ai Servizi Sociali Francesca Barbaliscia, il Sindaco Cisterna Valentino Mantini e l’Assessore Carlo Carletti, il Sindaco Cori Mauro De Lillis e l’Assessore Chiara Cochi e il Vicesindaco di Rocca Massima Angelo Tomei con i responsabili dei Servizi Sociali Persone hanno discusso del insieme vari punti all’ordine del giorno.

Il governo ha discusso anche dei finanziamenti regionali destinati ai centri semiresidenziali per anziani fragili e del sostegno alle strutture previste dalle disposizioni regionali “seguici” in linea con la legge 112 del 2016.

Il Comitato ha accolto la proposta di rifinanziamento per il Centro semi residenziale per anziani sito in Aprilia ex Cral anche per le annualità 2022 e 2023 che oltre alle terapie occupazionali, di risocializzazione si occupa di informare e sostenere le famiglie per le attività di mutuo aiuto rivolte ai caregiver familiari.

Al Centro di Aprilia potranno accedere cittadini residenti nel distretto Latina1.

Il Comitato dei sindaci ha, altresì, approvato la programmazione per la struttura Casa di Cristina di Aprilia, struttura acquisita a patrimonio solidale della regione Lazio e destinata alla realizzazione di servizi per il “dopo di noi” per 4 persone e contestualmente per l’attivazione di una nuova progettualità di “accompagnamento verso la vita autonoma” a favore di 20 persone circa residenti nel territorio del distretto.

