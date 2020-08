Fogliano “crolla”, chiuso il tratto delle palme

Sta venendo giù il tratto di villa Fogliano che un tempo ospitava le grandi palme che caratterizzavano il borgo (prima di essere mangiate dal punteruolo rosso).

Il “pontile” erboso che più si sporge in mezzo al lago, sfondo di migliaia di servizi fotografici amatoriali e professionali perché offre uno dei punti di vista più suggestivi sullo specchio d’acqua, è ormai chiuso.

Il passaggio è sbarrato da nastri segnaletici e da una palizzata. Nessun cartello spiega il motivo per il quale il tratto è stato chiuso, ma possiamo immaginare – da quel che si vede – che sia per tutelare l’incolumità delle persone e per prossimi lavori, si spera, anche se sul sito istituzionale del Parco nazionale del Circeo, ente gestore dell’area, non vi è menzione del caso.