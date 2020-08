Tiziano Ferro e l’amore per i cani, “Beau operato, sta meglio”. Il cantante commuove tutti

Tiziano Ferro commuove tutti, ancora una volta. Da qualche giorno i suoi fan su Instagram seguono con apprensione le vicende legate al cagnolino Beau del cantautore pontino, operato d’urgenza dal veterinario.

“Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza – ha scritto Tzn in un post due giorni fa – tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’intervento di Beau era andato bene, alle 9am. L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso. Invece Beau è nato con due milze. E una si è lacerata accidentalmente. Dovrebbe essere solo questo. Se Dio vuole. Ma noi eravamo qua davanti, svegli da un giorno. Ad aspettare, e aspettiamo ancora: come avrebbe fatto lui e tutti gli altri cani, per noi. Perché loro sono così, e a noi resta solo imparare. E se Beau ce la farà sarà anche per la bellezza dell’amore che gli avete già enormemente rivolto, sarà come aspettare insieme. Grazie”. E tagga tutti, anche una delle associazioni di Latina – Chance for dogs – alle quali ha donato parte del suo cachet di Sanremo.

Ieri sera un altro aggiornamento: “Ci hanno fatto appena sapere che Beau è abbastanza stabile ma non mangia quindi non tornerà a casa oggi. Se starà meglio sarà anche per tutto l’amore immenso che si sta mobilitando. E questo per oggi è più che sufficiente per sentirmi felice. Grazie”.