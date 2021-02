LATINA – Il Ministero dell’Interno anche quest’anno, in occasione della ricorrenza del “Giorno del Ricordo”, ha invitato i Prefetti a promuovere, con le istituzioni locali, manifestazioni celebrative in segno di memore omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La Prefettura di Latina, d’intesa con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e in collaborazione con il Comune di Latina, ha organizzato una manifestazione che prevede, per giovedì 11 febbraio alle 9 (manifestazione rinviata di un giorno per maltempo), un momento di omaggio al monumento intitolato ai Martiri delle Foibe, sito in Piazzale Trieste. Sarà depositata una Corona. È prevista la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose della provincia e delle Associazioni Combattentistiche e D’Arma. Interverranno il Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmata, del Sindaco di Latina Damiano Coletta e del Prefetto di Latina Maurizio Falco e la benedizione di Padre Luigi Recchia della Parrocchia Immacolata di Latina.

Divere le cerimonie in tutta la provincia. il Comune di Fondi celebra il “Giorno del Ricordo” con una breve cerimonia domani alle 9 in Piazza Martiri delle Foibe con la deposizione di una corona, insieme a studenti e istituzioni. Si concluderà con la lettura di due brani a tema dell’attore Giovanni Pannozzo. Il primo, scritto nel 2011 dal poeta contemporaneo Manlio Visintini ed è intitolato “Le foibe di Trieste”. Il secondo, omonimo, è invece un breve ma toccante brano della poetessa Letizia Forchiari, scomparsa nel 2002.

L’obiettivo dell’iniziativa sarà, da una parte di commemorare le vittime dell’eccidio, dall’altra di promuovere, mediante le scuole, un’approfondita e consapevole conoscenza delle ragioni storico sociali che hanno portato l’umanità a pagare un ulteriore tributo di sangue dopo il drammatico bilancio della Seconda Guerra Mondiale.

A causa delle restrizioni anticovid, saranno presenti soltanto due classi dell’istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani”, scelto in rappresentanza delle scuole fondane per vicinanza al luogo della cerimonia. Non mancheranno, tuttavia, iniziative di approfondimento negli altri istituti della città in linea con quanto avverrà nel resto d’Italia.

Alla cerimonia parteciperanno il Sindaco Beniamino Maschietto, la giunta, i consiglieri comunali, una rappresentanza del comitato “10 febbraio” e il comandante della Polizia Locale Giuseppe Acquaro assieme ad alcuni agenti.

Anche la Questura di Latina, questa mattina ha organizzato una cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, riconosciuto “Giusto fra le Nazioni” con piantumazione di un albero di ulivo e l’apposizione di una targa a parco San Marco.