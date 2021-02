Cisterna, la Polizia arresta noto criminale della zona

CISTERNA DI LATINA- Alla fine sono scattate le manette per F.M, 49enne residente a Cisterna, volto noto alle forze dell’ordine. L’uomo infatti ha già scontato una pena di 16 anni per omicidio, detenzione di armi e occultamento di cadavere. Gli restano ancora un anno e otto mesi da espiare per ulteriori condanne. Per ora, si sono chiusi dietro di lui i cancelli del carcere di Rieti.

Non solo, gli agenti della Polizia di Stato di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 37enne del capoluogo. All’uomo era stato comminato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e ai luoghi da essa frequentati, con obbligo di non comunicare con lei con qualsiasi mezzo. Evidentemente sordo alle disposizioni, il 37enne ha continuato a vessare la donna che si è rivolta alle forze dell’ordine.

La cieca ostinazione dell’arrestato a compiere veri e propri atti persecutori e minacce continue nei confronti della donna hanno indotto gli investigatori a ritenere non più sufficiente la misura del divieto di avvicinamento, che si è tramutata in arresti domiciliari, al fine di evitare ulteriori motivi di ansia e pericolo per la vittima.