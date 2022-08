Fondi, 11enne rischia di annegare: salvato dai bagnini

Si sono tuffati in mare per recuperare un pallone con cui stavano giocando in spiaggia, ma non avevano fatto i conti con le onde e la corrente marina. E’ ciò che è accaduto a Fondi dove due fratelli hanno rischiato di far diventare una giornata di mare in una vera e propria tragedia.

Ad avere la peggio è stato il più piccolo dei due, di 11 anni che è stato inghiottito dalle onde e portato sul fondale, soltanto l’intervento tempestivo dei bagnini di uno stabilimento balneare ha evitato il peggio. Undicenne che aveva perso i sensi ed era in blocco respiratorio con i bagnini che dopo averlo riportato a riva hanno praticato le prime cure, consegnandolo al 118 intervenuto con l’elisoccorso che lo ha trasportato al Bambin Gesù di Roma dove si trova tutt’ora, fortunatamente fuori pericolo.