Roccagorga, una 66enne muore dopo una puntura di calabrone

Tragedia a Roccagorga dove nella tarda serata di ieri una donna è morta dopo esser stata punta da un calabrone. La donna si trovava in casa, in via Cesare Cotesta, dove verso le 22.30 è avvenuto il fatto.

I familiari hanno subito allertato i soccorritori che una volta arrivati sul posto però hanno potuto solamente constatarne il decesso. Indagini in corso da parte degli inquirenti che vorranno far luce su quanto successo, probabilmente uno shock anafilattico non ha lasciato scampo alla povera donna.