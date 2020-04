Fondi, ai domiciliari continua a perseguitare la moglie: arrestato

Continua a perseguitare la moglie nonostante fosse agli arresti domiciliari proprio per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, 36 anni, di Fondi è stato arrestato dai carabinieri. I reati contestati sono quelli di evasione, maltrattamenti in famiglia e lesioni.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina. L’uomo è stato portato nel carcere di via Aspromonte, a Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.