Fondi, anziano disperso nella notte. Intervengono i Vigili del Fuoco

FONDI- Poco prima della mezzanotte di ieri il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Fondi, località Torricella, a seguito della segnalazione di una persona scomparsa.

Secondo le segnalazioni, una persona di circa 84 anni si era allontanato da casa alle 15 del pomeriggio, facendo perdere le proprie tracce per l’intera giornata. La squadra territoriale VVF di Terracina, supportati dal personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) di livello 2 e con U.C.L. (Unità di Comando Locale), hanno immediatamente avviato le ricerche, perlustrando le aree avvalendosi della tecnologia GPS.

Verso le 2, finalmente, il personale dei VV.FF ha trovato l’uomo accasciato su una roccia, apparentemente in buono stato di salute. L’anziano, in compagnia di un cucciolo di cane, ha riferito di essere caduto. Una volta portato al sicuro è stato consegnato ai sanitari del 118 per le eventuali cure del caso.