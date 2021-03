Lavori SS 148, Anas e Polizia Stradale incontrano il Prefetto

LATINA – In merito al progetto della messa in sicurezza della strada statale 148 Pontina, la Prefettura di Latina, sezione Ufficio Territoriale del Governo riporta in una nota:

“Giovedì 4 marzo 2021 alle 10.30, il prefetto dottor Maurizio Falco incontrerà il responsabile della struttura territoriale Anas del Lazio, unitamente al dirigente della Polizia stradale di Latina al fine di definire le progettualità di breve e medio periodo per la messa in sicurezza della strada statale 148 Pontina. Alla fine dell’incontro, è prevista una conferenza stampa presso la sala Cambellotti di questa Prefettura”.