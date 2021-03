Covid, 150 nuovi casi e nessun decesso. Lazio in testa per anziani vaccinati

Il nuovo bollettino Covid diffuso dall’Asl mette a referto 150 nuovi casi di contagio che fanno riferimento a tutta la provincia di Latina.

Fortunatamente non si registra nessun decesso nelle ultime 24 ore ed il numero di guarigioni ammonta a 133 persone.

Il Lazio si conferma intanto la regione che ad oggi ha vaccinato più anziani raggiungendo quota 140 mila over 80 vaccinati. Gli ultimi dati elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, dimostrano come a partire da inizio febbraio nelle classi di età più anziane si registra una forte riduzione dell’incidenza nella fascia di età 80-84 anni che passa da 13.5 a 8.6 nuovi casi per 10 mila abitanti e nella fascia over 85 anni che passa da 13.9 a 10.5 nuovi casi per 10 mila abitanti. È evidente inoltre una riduzione del tasso di mortalità che passa da 2.13 a 1.54 ogni 10 mila abitanti.

Di seguito i dettagli della distribuzione dei contagi comune per comune.