Fondi, arrestato 20enne per spaccio di marijuana e hashish

Arrestato nella notte a Fondi un 20enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarà processato per direttissima.

Il giovane è stato trovato in possesso, a seguito di controllo da parte dei carabinieri della locale tenenza, di 0,75 grammi di marijuana e della somma in contanti di 70 euro, celati all’interno di in un pacchetto di sigarette. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 52 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

