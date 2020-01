A Latina cassonetti in sosta abusiva alla fermata degli autobus. Ci risiamo. Il fenomeno fuori controllo da noi denunciato il 9 giugno 2019 (leggi qui), a cui seguì ad ottobre l’operazione pulizia della Polizia Locale (leggi qui) non è stato ancora risolto. La segnalazione arriva dal consigliere comunale del gruppo misto Salvatore Antoci che questa mattina in via Pio VI ha assistito alle difficoltà patite da un disabile in carrozzella.

Il consigliere riferisce che alle ore 10 è arrivato un mezzo della Csc, del servizio di trasporto pubblico locale, che non ha potuto effettuare la sosta regolarmente alla fermata in quanto occupata dai cassonetti del servizio di raccolta rifiuti e da un’auto posteggiata in doppia fila.

“L’autobus si ferma in mezzo alla strada, dalla p orta posteriore qualcuno tira giù la rampa per i disabili – racconta Antoci su Facebook -. La rampa è fatta per poggiare sul marciapiedi. Mancando il marciapiedi perché l’autobus è in mezzo alla strada, la pendenza della rampa è eccessiva. Impensabile per un disabile in carrozzella affrontarla da solo. Infatti due signori con notevole difficoltà calano il disabile in strada. Partito l’autobus il disabile e il suo accompagnatore si sono ritrovati in mezzo alla strada e al traffico incombente e hanno dovuto districarsi tra le autovetture parcheggiate illegalmente e i cassonetti della spazzatura illegalmente posti da Abc sulla fermata dell’autobus”.