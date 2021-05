Il bollettino di oggi, registra 21 nuovi casi positivi al virus Covid19 in provincia di Latina. Anche oggi fortunatamente nessun decesso è stato registrato a seguito dell’infezione da coronavirus.

Qui di seguito in dettaglio i casi per singola città:

6 Cisterna

4 Latina

3 Fondi

2 Santi Cosma e Damiano

1 Aprilia

1 Sabaudia

1 Lenola

1 Sperlonga

1 Formia

1 Minturno