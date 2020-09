La crisi del kiwi arriva in Regione. Tripodi (Lega): “Ora le soluzioni”

Il settore produttivo del kiwi, in questi anni, sta subendo una grave crisi a causa della batteriosi e ora anche per una moria di cui non si conoscono ancora le cause.

”Finalmente la crisi del kiwi sbarca in Regione Lazio, con la speranza che le istituzioni ascoltino il grido di allarme dei produttori e delle associazioni di categoria, mettendo in campo tutte le iniziative utili a salvaguardare una filiera produttiva vitale per il prodotto interno lordo e per l’agroalimentare del Lazio e d’Italia”. A parlare è Orlando Angelo Tripodi, capogruppo regionale della Lega, che ha richiesto un’audizione urgente (convocata per il 22 settembre) nelle commissioni Agricoltura e Sviluppo economico.

”Ringrazio per l’attenzione i presidenti delle commissioni, Valerio Novelli e Marietta Tidei – argomenta Tripodi – Ora occorre accelerare e illustrare in quella sede, alla presenza del Ministero per le Politiche agricole, le possibili soluzioni al fine di evitare un’ecatombe del kiwi, che rappresenta non solo un’eccellenza nel mondo ma genera anche posti di lavoro tra Cisterna di Latina, simbolo del prodotto, e i Castelli Romani. Una produzione che – sostiene ancora il consigliere – per la Lega rientra fra i capisaldi delle Vetrine regionali dell’agroalimentare, inserite nel Def regionale, per mettere a sistema le pecurialità dall’entroterra al litorale, la cultura e il turismo. Insomma, una visione chiara del territorio – conclude Tripodi – per rilanciare l’economia del Lazio, che merita una svolta radicale con la valorizzazione dell’agroalimentare e dei tesori nascosti in linea con le altre regioni italiane”.