Fondi ha scelto come sindaco Beniamino Maschietto (Lega-Forza Italia), che a sezioni aperte, con 25 sezioni su 33 scrutinate, staccava sullo sfidante al ballottaggio di oltre il trenta per cento.

Il secondo turno era una formalità per il sindaco facente funzioni uscente: al primo turno non aveva vinto per una manciata di voti, ottenendo il 49,49%.

Ormai manca una sola sezione e la sua percentuale è del 54,49%, una differenza comunque incolmabile per il 45,51% di Luigi Parisella.