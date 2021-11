Fondi, Fabiola Lauretti è la nuova coordinatrice della Casa della Cultura

Dopo un anno in deroga a causa della pandemia il Comitato promotore per la Casa della Cultura a Fondi si è riunito per aggiornare i membri delle singole associazioni e per nominare il nuovo coordinatore.

Dopo una lunga discussione e molte valutazioni interne, il comitato ha scelto per acclamazione come nuova coordinatrice Fabiola Lauretti, presidente dell’Associazione culturale Musicinecultura. La nuova coordinatrice subentra a Simone Nardone che si era dimesso nelle scorse settimane.

A due anni dalla nascita del Comitato, l’obiettivo rimane sempre lo stesso: quello di inseguire il sogno di veder nascere sul territorio comunale un luogo fisico che si chiami “Casa della Cultura”, uno spazio polivalente in cui associazioni, artisti, cittadini e turisti respirino e vivano la cultura.

Un obiettivo tanto ambizioso quanto complicato da realizzare senza la partnership delle istituzioni presenti sul territorio. Per tale motivo, oltre esprimere la disponibilità alla ripresa di un dialogo con le istituzioni, in queste ore il Comitato sta procedendo ad inoltrare all’Ente comunale e ai Parchi regionali che insistono sul territorio una lettera in cui si chiede l’istituzione della Casa della Cultura.

«C’è bisogno più che mai che le istituzioni si sentano corresponsabili di un’esigenza che nasce dal territorio e che le associazioni recepiscono e intendono attuare». Dal comitato promotore spiegano: «Dopo due anni di attività crediamo sia giunto il momento che si realizzi qualcosa di concreto. La cultura è di tutti e nessuno può richiamare un’esclusività che né noi né nessun altro può permettersi di avanzare. Il nostro sogno, il nostro progetto è che Fondi – non le associazioni che fanno parte del Comitato bensì tutta la collettività – possa giovare di questo risultato in nome della Cultura».