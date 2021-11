Bassiano, il Centro Sociale Anziani vince il bando per la terza età

A Bassiano il Centro Sociale Anziani ha partecipato con esito positivo al “Progetto Te-Lazio per la terza età” a favore delle attività e dello sviluppo dei centri anziani, indetto con la D.G.R. 574/2021 che ha previsto uno stanziamento totale di € 3.500.000.

“Le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria dal COVID-19 hanno aggravato la condizione di isolamento sociale degli anziani comportando conseguenze preoccupanti per la popolazione della terza età, considerando il ruolo fondamentale dei contatti sociali nel contribuire alla qualità della vita dell’anziani. Il Centro Anziani costituisce un’importante risorsa per favorire la ripresa della vita sociale, poiché permette la socializzazione, l’incontro, la vita di relazione e favoriscono l’attività psicofisica e l’accrescimento culturale del comune, svolgendo il cosiddetto servizio-alla porta del cittadino-” interviene il Presidente Gio Battista Lambiasi, che poi conclude “il Centro si è classificato 11esimo in tutta la Regione Lazio per la qualità del suo progetto, ringrazio per il supporto ed il lavoro di squadra Il Comune di Bassiano ed i Volontari del Servizio Civile Universale”.

Per tutte le informazioni:

