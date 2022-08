Fondi, ferragosto in ricordo della storica radiofonica Angela Amarante

Torna a Fondi l’evento dedicato ad Angela Amarante, scomparsa alla prematura età di 50 anni dopo aver scritto, assieme al marito Lorenzo Nallo, una pagina storica della radiofonia locale. Decine di edizioni di Sanremo, centinaia di manifestazioni, interviste a cantautori e momenti di leggerezza che hanno accompagnato le giornate di tanti fondani e che rimarranno per sempre impresse nei ricordi della comunità. In auto, in negozio, a casa o al lavoro: non c’è cittadino che non ricordi le conduzioni di Lorenzo e Angela, insieme, negli anni d’oro del mezzo, sempre alle frequenze 92.2 FM.

Per il settimo anno consecutivo, Radio Antenna Musica, La Voce e tanti cittadini hanno così deciso di riunirsi, la notte di Ferragosto, per ricordare la cara Angela con tre ore di musica e divertimento. Ci saranno la cantante Cliò che, facendo un piccolo grande omaggio alla compianta conduttrice, tornerà ad esibirsi a Fondi, ma anche “La tribù di Jovanotti” e l’intrattenimento di Lorenzo Nallo.

”Senza l’energia di mia moglie – racconta l’organizzatore e speaker della serata – “Radio Antenna Musica” non sarebbe ancora qui. È solo grazie a lei e alla sua forza se, a distanza di decenni, ancora racconto la città e trasmetto i grandi successi della musica. Il minimo che si possa fare è ricordarla con un evento all’insegna dell’allegria, della positività, della buona musica e dello stare insieme, valori che esprimono appieno ciò che è stata Angela per me, per la famiglia, per gli amici e per la città tutta”.

“Tutti insieme per Angela” rientra nella rassegna “Estate all’Olmo” e gode del patrocinio del Comune di Fondi. L’appuntamento è in Piazza delle Benedettine a partire dalle 21:30.