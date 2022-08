Norma, torna dopo 4 anni l’evento Ferrari ‘Motori e Rosse Emozioni’

La Scuderia Ferrari Club Norma, dopo 4 anni di stop forzato, è pronta a ripartire con una straordinaria settima edizione del “Motori e Rosse Emozioni”.

Il prossimo 18 settembre, infatti, andrà in scena l’evento incentrato sulle esibizioni di suggestive Ferrari di svariati modelli, ma anche di ruggenti vetture Abarth e del Motorsport e di affascinanti auto d’epoca. Organizzatori di un vero e proprio show che in passato ha richiamato spettatori da tutta Italia sono gli appassionati dello Scuderia Ferrari Club Norma: è una realtà cresciuta a dismisura grazie alle sue iniziative e arrivata con i suoi oltre 100 tesserati a ricoprire la 32esima posizione tra i 195 club attivi in tutto il mondo.

A coordinare l’evento sarà come sempre il presidente, Benedetto Catalani: “Dopo il blocco imposto dal Covid e dopo svariate vicissitudini riusciamo finalmente a ripartire con il nostro evento, grazie soprattutto al sostegno dell’Amministrazione Comunale e grazie in particolare al delegato allo Sport Marco De Marchis. In questi anni non siamo rimasti certo a guardare, basti pensare agli svariati incontri promossi con i soci e soprattutto al ritrovo Ferrari che abbiamo organizzato lo scorso 19 giugno a Ceccano con la partecipazione di decine di possessori del Cavallino Rampante. Ora vogliamo ripartire nella nostra Norma con il consueto entusiasmo e con tante belle novità e tante importanti conferme. Ne abbiamo parlato una sera di maggio con alcuni amici ferraristi, davanti ad un bel piatto di ramiccia: quella cena, quello stare insieme con chi condivide la nostra passione, è servito a darci un’ulteriore spinta per fare meglio. A breve comunicheremo tutti i dettagli, ma posso anticipare che in questa settima edizione ne vedremo delle belle!”. Teatro dello spettacolo sarà come sempre il “Circuito Norbano”, un affascinante percorso di circa un chilometro a ridosso del centro storico e in prossimità del sito archeologico dell’Antica Norba. Al momento si possono fornire due gustose anticipazioni: tra gli eventi collaterali proposti insieme alle esibizioni delle vetture ci sarà una mostra borsa/scambio di modellismo a tema Ferrari, allestita insieme ad un’esposizione artistica. Lo Scuderia Ferrari Club Norma rinnoverà inoltre il binomio con la solidarietà, ospitando e sostenendo l’associazione Diaphorà di Latina. I ragazzi assistiti dalla Onlus, tra l’altro, potranno salire sui bolidi e percorrere il Circuito Norbano vivendo nel migliore dei modi le “Rosse Emozioni”. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sulla pagina facebook “Motori e Rosse Emozioni 18 settembre 2022”.