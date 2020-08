Grande emozione a Fondi per la schiusa delle uova di tartaruga deposte un mese e mezzo fa sulla spiaggia.

Per tutta la notte sono state vegliate da curiosi, che hanno aspettato fino alle sei del mattino per vedere le neonate tartarughe uscire dalla sabbia, da un tratto altamente protetto, per poi correre verso il mare e verso la libertà.

Altre nascite si attendono ancora per le prossime ore. L’evento è stato seguitissimo sui social attraverso diversi video in diretta.