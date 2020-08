Priverno, fanno “strage” di auto per rubare in una. Arrestati

Hanno fatto “strage” di auto, a Priverno, per alla fine rubare solo in una ed essere pure arrestati.

A finire in manette per furto aggravato e danneggiamento sono stati un trentasettenne è un ventisettenne del luogo. A scoprirli i carabinieri, subito dopo aver asportato, dall’interno di un’autovettura parcheggiata in strada, una borsa da donna contenente prodotti per l’igiene personale e della casa. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita. Dagli accertamenti, i militari hanno poi capito che, nelle ore precedenti, i numerosi tentativi di furto e danneggiamenti a danno di circa venti autovetture parcheggiate nel centro storico, erano sempre opera loro. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari.

È sempre a Priverno è stato identificato e denunciato anche l’autore di un tentativo di furto all’interno di un motorino. Si tratta di uno “sfortunato” 29enne del luogo che aveva tentato di forzare, in nottata, il vano sottosella di un ciclomotore parcheggiato in strada, senza riuscirci perché nel frattempo stava arrivando il proprietario.