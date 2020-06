Fondi, lavori alla rete idrica in via Ponte Gagliardo: mancherà l’acqua

Interruzione idrica a Fondi. L’Unità pronto intervento di Acqualatina ha comunicato che per consentire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Ponte Gagliardo, è prevista un’interruzione idrica dalle 9.30 alle 16 di martedì 16 giugno prossimo.

Le zone interessate saranno le seguenti: via Provinciale per Lenola e traverse collegate, via Sant’Oliva e traverse collegate, via Rene e traverse collegate, via Ponte Gagliardo e traverse collegate, via Valle Rocca, via Valle Vigna, via Colle Traiano, via San Magno, via Provinciale San Magno e traverse collegate, loc. Vardito.