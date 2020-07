Fondi, Maschietto candidato sindaco. Stasera apre il comitato elettorale

Beniamino Maschietto, attuale vice sindaco di Fondi, alla prossima tornata elettorale si candida a primo cittadino e sarà sostenuto da sette liste: Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Io Sì, Litorale e Sviluppo Fondano, Uniti a Fondi, Noi per Fondi. Stasera apre il comitato elettorale: l’appuntamento è alle 20 in Via Gramsci a Fondi. Oggi il vice sindaco svolge anche le funzioni del primo cittadino, visto che Salvatore De Meo è risultato eletto in Europa.

“L’apertura del comitato elettorale – ha detto Maschietto – rappresenta un momento fondamentale per me. Non è, infatti, l’inizio della campagna elettorale, ma una vera e propria ripartenza, dopo i mesi di grande apprensione, sostenuti con fermezza da tutti, cittadini in primis, dovuti dall’emergenza sanitaria che ha travolto tutto il mondo”.

Tra le presenze all’apertura della campagna elettorale ci saranno big del centrodestra provinciale: il senatore Claudio Fazzone (Forza Italia) e il deputato Francesco Zicchieri (Lega).