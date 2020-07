Roccagorga, lavori dopo lo smottamento. Romanzi: “Sbagliato depotenziare le province”

La prima parte dei lavori sulla strada provinciale Rocchegiana è stata completata. Un chilometro e mezzo, dal km 12+500 al km 11, è interessato da smottamenti ed ha il manto stradale pieno di crepe e profonde buche, è pericoloso quindi per chi lo percorre.

La Provincia ha dato seguito all’impegno di ripristinare le condizioni di sicurezza, completando i lavori di consolidamento della scarpata interessata dallo smottamento, mentre i trecento metri compresi tra il km 12+600 e 12+900 sono stati inseriti nella richiesta di finanziamento al MIT per l’annualità del 2020. Agli altri tratti di strada si provvederà nel corso di quest’anno o all’inizio del 2021 con risorse di appalti programmati nell’area centro di manutenzione.

A renderlo noto è il vice sindaco di Roccagorga, Mario Romanzi, che afferma: “Intervenire sul fenomeno di dissesto idrogeologico e il ripristino del manto stradale è una necessità ed una esigenza, per garantire nonché tutelare la sicurezza dei cittadini e dei tanti conducenti che ogni giorno transitano per la strada provinciale. La Provincia, con nota del 2 luglio 2020, ha fatto sapere di aver completato i primi lavori di consolidamento. Una risposta soddisfacente e ringrazio il dirigente del settore viabilità per la tempestività della risposta. Tutto ciò dimostra l’importanza dell’ente Provincia e l’errore politico nel depotenziarle quando nel nostro Paese gli sprechi si trovano in altri settori”.