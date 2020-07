La notte scorsa in Via Anxur a Terracina è stato salvato un piccolo assiolo. A trovarlo a terra – nei pressi del vecchio ospedale – è stato un passante, che l’ha poi affidato ai carabinieri forestali di Sabaudia, portandolo presso il centro specializzato. Qui ora è sotto cura dei veterinari, e poi sarà rimesso in libertà.