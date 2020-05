Fondi, operazione “Olvido”: sequestrati a 2 volti noti di Fondi 400mila euro

Le Fiamme gialle hanno sequestrato 400mila euro a due persone di Fondi. L’operazione denominata “Olvido” è scattata in seguito al decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, il 4 maggio scorso.

La somma che sfiora i 400mila euro (399.257 per la precisione), è stata sottratta a T.A, 62 anni, e F.D.A.M., 51 anni, condannati definitivamente per il reato di associazione di tipo mafioso.

La richiesta di adozione delle misure preventive, che hanno interessato le liquidità riconducibili ai due soggetti nella misura, rispettivamente, di € 110.000,00 e di € 289.257,00, sono state avanzate dal procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Latina, Carlo Lasperanza, e dal sostituto procuratore, Giuseppe Miliano, all’esito delle indagini che i magistrati hanno diretto personalmente, coordinando i militari della Compagnia di Formia e quelli del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza (Scico).

L’azione info-investigativa ha consentito di intercettare le transazioni su beni immobili e mobili poste in essere dai due in violazione delle disposizioni antimafia su di loro pendenti in ragione delle sentenze definitive di condanna.

In particolare, A.T. avrebbe omesso la comunicazione della alienazione, al prezzo di 110mila euro, di un’abitazione ed un annesso deposito, mentre l’altro arrestato avrebbe omesso la comunicazione di plurime variazioni patrimoniali, riconducibili a donazioni, acquisti di fabbricati e terreni e relativi interventi manutentivi, per un ammontare complessivo di 289.257 euro.