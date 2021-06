Fondi, ordinanza antincendio e convocazione tavolo tecnico per prevenire i roghi dolosi

Nei prossimi giorni si terrà un tavolo tecnico con le forze dell’ordine per affrontare, in maniera sinergica e strutturata, il fenomeno dei roghi dolosi.

Resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre l’ordinanza antincendio firmata dal sindaco Beniamino Maschietto lo scorso venerdì ed entrata in vigore martedì 15 giugno.

Il provvedimento, che può essere integralmente consultato sull’albo pretorio del Comune di Fondi, dispone le seguenti restrizioni nelle aree boschive e nelle zone ad esse prospicienti:

1) Vietato accendere fuochi di ogni genere;

2) vietato far brillare mine o usare esplosivi;

3) vietato usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

4) vietato usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

5) vietato aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;

6) vietato fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

7) vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

8) vietato fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

9) vietato transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

10) vietato mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Specifiche disposizioni riguardano i proprietari di terreni (pubblici e privati) percorsi da viali parafuoco, ai quali viene imposto di provvedere periodicamente alla pulitura degli stessi, e le strutture ricettive (in particolare campeggi, villaggi turistici e centri residenziali). Queste ultime, al fine di prevenire incendi potenzialmente pericolosi non solo per l’ambiente ma anche per la collettività, devono rispettare tutta una serie di misure di sicurezza che vanno dall’obbligo di realizzazione di fasce protettive alla predisposizione di piani di evacuazione.

“Il passo successivo – aggiunge il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – sarà quello di condividere quanto emerso durante il confronto con le associazioni ambientaliste, le aree protette, i comitati di quartiere e, in generale, con tutta la cittadinanza. Voglio infine sottolineare l’importanza della tempestiva segnalazione da parte della popolazione di piccoli incendi boschivi o roghi divampati al margine della carreggiata”.

Numeri da contattare in caso di emergenza

Sala Operativa di Protezione Civile Regione Lazio – 803.555

Carabinieri – Forestali – 1515

Vigili del Fuoco – 115

Numero unico di Emergenze – 112

Servizio Sanitario di Emergenza – 118

Tenenza Carabinieri Fondi – 0771.502020

Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Fondi -0771. 531512

XXII^ Comunità Montana – 0771.589159

Polizia Locale di Fondi – 0771. 51681

Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile – 0771.511029

Associazione Protezione Civile Città di Fondi – 331.8638000