Green pass, Draghi firma il Dpcm. Certificati già nei prossimi giorni e versione cartacea in farmacia

Arriva la firma del premier Mario Draghi al Dpcm, riguardante le modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali Covid-19, i famosi green pass, utili alla partecipazione ad eventi pubblici, all’accesso alle strutture sanitarie assistenziali e agli spostamenti sul territorio nazionale da e per zone arancioni o rosse a chi si è vaccinato, anche solo con la prima dose, contro il coronavirus, ne è guarito o è in possesso di un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore.

Piena libertà di spostamento a partire dal primo luglio per chi avrà in possesso il green pass.

Il sito governativo dedicato dgc.gov.it è online a partire da oggi.

Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

Nei prossimi giorni i cittadini riceveranno le notifiche via mail o sms e la piattaforma sarà mano mano allineata con le nuove vaccinazioni.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero verde di app Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. La certificazione digitale è costituita da un qr code presente sull’app e disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone: in alternativa, la versione cartacea potrà essere richiesta al proprio medico di base, al pediatra o anche – ed è una novità – in farmacia, utilizzando la tessera sanitaria.