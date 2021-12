Fondi, picchia l’ex con una spranga. Arrestato per tentato omicidio

La Polizia di Fondi ha tratto in arresto in flagranza di reato C. A. di anni 73, indagato per i reati di tentato omicidio, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex moglie. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo una segnalazione di violenta lite in famiglia.

Poco distante dal luogo dove si trovava la donna soccorsa, veniva rinvenuta anche una sbarra di ferro, poi sottoposta a sequestro.

Giunti sul posto, i poliziotti intervenuti trovavano già personale del locale 118 intento a prestare i soccorsi alla donna, visibilmente ferita e nelle vicinanze anche l’ex marito che appariva in stato confusionale.

Ipotizzando che la sbarra potesse essere stata utilizzata per l’aggressione, l’ex marito veniva immediatamente accompagnato presso gli Uffici di Polizia per accertamenti.

La donna ricoverata presso il nosocomio di Terracina, in gravissime condizioni per le ferite al capo agli arti e al busto subite, riusciva ad esternare al personale di Polizia di essere stata aggredita dall’ex marito con una sbarra di ferro a seguito dell’ennesimo litigio avvenuto nella mattinata, prima di essere trasportata in prognosi riservata presso un nosocomio di Roma in eliambulanza.

Tenuto conto del quadro indiziario raccolto il C.A. veniva dichiarato in arresto notiziando il Sost. Proc. di turno dott.ssa G. Orlando che disponeva la traduzione in carcere dell’arrestato per la successiva convalida del G.I.P.