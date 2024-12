Fondi Pnrr per case di Comunità a Latina: accordo Comune e Asl

Il Comune di Latina ha sottoscritto con la Asl locale un accordo per la riqualificazione dei presidi sanitari poliambulatoriali di Latina Scalo, in via della Stazione, e di Borgo Sabotino, in strada Foceverde. Ad apporre la firma, oggi pomeriggio in sala giunta, sono stati il sindaco Matilde Celentano e l’ingegnere Paolo Palombo, direttore della Uoc Tecnico e Patrimonio, alla presenza del dirigente comunale Alessandra Pacifico, a capo del dipartimento Patrimonio, e del funzionario della Uoc tecnica della Asl, il geometra Antonio Martino.

“Con questo accordo – ha spiegato il sindaco Celentano – il Comune ha formalizzato la concessione alla Asl, in comodato d’uso gratuito, dei due immobili di proprietà dell’ente. L’atto è propedeutico a interventi di adeguamento finalizzati alla realizzazione, con i fondi del Pnrr, di due Case di comunità. Il potenziamento dei servizi sanitari in questi due presidi rappresenta un’opportunità per il territorio, in particolare in relazione alla struttura di Latina Scalo che è punto di riferimento non soltanto per i residenti locali, ma anche per i cittadini che provengono dai comuni limitrofi. L’accordo siglato oggi è frutto della stretta collaborazione instaurata con la Asl di Latina, finalizzata alla realizzazione di interessi comuni per rispondere alle esigenze sanitarie della popolazione attraverso la medicina del territorio. Stiamo già lavorando per il miglioramento di altri due presidi, a valenza socio-sanitaria, presenti nel territorio di Latina”.