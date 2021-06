Fondi, prima edizione della “Biennale Internazionale d’arte”

Arti figurative, scultura, ceramica, installazioni, fotografia: sarà un omaggio alla creatività, l’espressività e all’arte in tutte le sue possibili forme la prima edizione della “Biennale Internazionale d’Arte di Fondi” che si terrà dal 17 luglio al 29 agosto nel centro storico della città.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, della Casa della Cultura e del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, è organizzato da tre realtà particolarmente attive sul territorio che hanno fuso le energie per la promozione di un appuntamento artistico: l’Associazione culturale Musica Cultura, l’Associazione culturale Euterpe e l’Associazione culturale Onlus Aletes.

In una nota gli organizzatori spiegano«L’evento in un’ottica inclusiva e di valorizzazione delle avanguardie e dei talenti emergenti, è stato aperto a chiunque si consideri un “Artista” nell’accezione più ampia del termine».

Presidente della biennale è il Maestro e critico internazionale d’arte Mario Salvo, la direzione artistica dell’evento è stata invece affidata alla dottoressa Ivonne Maria Teresa Gandini. Fondamentali la collaborazione di Rita Di Fazio e Fabiola Lauretti, rispettivamente coordinatrice e manager delle pubbliche relazioni e membri dell’ufficio di presidenza.

Vincenzo Carnevale, assessore alla Cultura, è Beniamino Maschietto,sindaco di Fondi, commentano«Un evento completo e di grande spessore che celebra l’arte in tutte le sue espressioni e che porterà movimento e vivacità intellettuale nel nostro antico e ricchissimo centro storico. Il tutto valorizzando i monumenti, i palazzi della città. La Biennale rappresenta infine una prestigiosa vetrina per gli artisti dopo il lungo periodo di chiusura dei musei nonché una proposta culturale di qualità per residenti e turisti».

A fare da cornice alle esposizioni che arricchiranno di arte i principali siti di interesse storico e culturale della città, un ricco programma di dibattiti, conferenze, laboratori, manifestazioni e spettacoli.