Maltempo Itri, prefetto Falco: “la priorità è la salvaguardia della vita delle persone”

Dopo l’emergenza nel comune di Itri nei giorni scorsi, il prefetto Maurizio Falco ha voluto riunire tutti gli enti coinvolti nell’emergenza e nella ricostruzione.

In una nota il prefetto Falco spiega: “C’è preoccupazione ma non allarme, ci siamo riuniti più volte per comprendere se le condizioni di rischio andassero a crescere o a diminuire. Possiamo dire con una certa serenità che andranno a diminuire, tuttavia poiché queste variazioni meteorologiche repentine sono all’ordine del giorno e non rappresentano più una rarità abbiamo stretto i ‘bulloni’ di un sistema già di per sé molto efficiente. Il sindaco potrà operare con ordinanze di evacuazione e sarà in grado di dare l’allarme quando le condizioni lo richiederanno. Si programma il ripristino e la ricostruzione ma la priorità è la salvaguardia della vita delle persone”.

Ad oggi l’amministrazione comunale, per gli interventi di pulizia e ripristino, ha già speso 150mila euro e si stima che gli interventi a lungo termine per la sicurezza del territorio ammontino a circa 20 milioni.