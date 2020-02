Altra brillante operazione antidroga dei carabinieri di Fondi che oggi hanno tratto in arresto un 52enne per spaccio di cocaina. Rinvenuti e sequestrati a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, 80 grammi di cocaina, suddivisa in 136 dosi pronte per essere spacciate, 5 grammi di marijuana e uno spinello. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Per l’uomo, G.I., classe 1968, già noto alle forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria ha disposto la direttissima.

