Fondi, sequestrato un arsenale seppellito sotto terra

Un importante quantitativo di armi e munizioni sono state rivenute dai Carabinieri di Latina, a seguito di un mirato intervento su un’area agricola incolta nei pressi di Fondi. Oltre a ciò, è stato anche rinvenuto un esplosivo, fatto immediatamente brillare in sicurezza dalle forze dell’ordine.

In particolare, sono stati trovati diversi contenitori in plastica, opportunamente seppelliti in un terreno incolto, contenenti un fucile da caccia, una mitraglietta, oltre 2300 munizioni di vario calibro, 2 caricatori per la mitraglietta ed un ordigno esplosivo artigianale, di forma cilindrica e del peso di oltre 470 grammi, munito di miccia pirotecnica.

Le forze dell’ordine, intanto, hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto durante l’attività ma resta il mistero su chi abbia nascosto questo ingente numero di armi.