Sorpreso con due involucri contenti cocaina. Un 30enne di Fondi è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un amico è stato invece denunciato per favoreggiamento, per aver tentato di eludere gli accertamenti fornendo false dichiarazioni ai carabinieri.

I due, il 30enne e un 42enne, sono stati fermati il 12 settembre scorso dai militari, che hanno anche sequestrato la droga.