Fondi, tartaruga marina depone in spiaggia

Una tartaruga caretta caretta ha deposto le sue uova sulla spiaggia di Fondi, in località i “Tumoleti”. Qui sono arrivati i carabinieri forestali dopo una segnalazione al 1515.

Dopo aver delimitato l’area, per interdire l’accesso ai numerosi bagnanti presenti, e una volta accertata la deposizione, è stata messa in sicurezza la zona per il successivo monitoraggio fino alla schiusa; a presidiare l’area ci sarà il personale dell’Agenzia Regionale Tartalazio.

“Tale fenomeno – sottolineano i carabinieri forestali – rappresenta un evento particolarmente raro alle latitudini delle coste laziali, atteso che in Italia la deposizioni di uova da parte di tal tartaruga sono più frequenti nelle regioni meridionali”.