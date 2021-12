Fondi, torna il mercato tradizionale del bestiame

Ritorna, dopo 2 anni di inattività, il mercato tradizionale del bestiame, nell’area davanti al mattatoio comunale di Fondi.

Le attività, con la delibera di giunta dello scorso 30 novembre, sono state affidate, in via sperimentale e per sei mesi, all’associazione allevatori “Piana di Fondi” che si farà anche carico dei costi di pulizia e manutenzione dell’area.

Il tradizionale appuntamento si svolgerà ogni seconda domenica del mese in aggiunta a ben cinque fiere annuali: 19 marzo (San Giuseppe), 7 giugno (Madonna del Cielo), 16 agosto (San Rocco), 10 dicembre (Sant’Onorato) e 8 dicembre (Immacolata concezione).

Sia in occasione del mercato che della fiera, dalle ore 6 alle ore 14, saranno presenti animali da allevamento e attrezzature per la zootecnia, sia tradizionali che moderne.

La prima data da inserire in agenda è mercoledì 8 con una piccola inaugurazione in programma alle 9:30, si celebrerà l’attesa ripartenza della fiera ferma ormai da oltre due anni a causa della pandemia.

Assieme al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e all’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, sarà presente il presidente dell’associazione “Piana di Fondi” Fortunato Giardino che, con l’obiettivo di tramandare un bagaglio di tradizioni centenarie, cura e organizza l’evento sin dal 2005.



L’appuntamento successivo sarà invece con il primo mercato, in programma il 12 dicembre.