Sabaudia, realizzazione di un’area fitness all’aperto

La realizzazione di un’area fitness a Borgo San Donato è l’intento dell’Amministrazione comunale che, con delibera di Giunta, ha individuato lo spazio per dar vita ad una palestra all’aperto.

Tale realizzazione rientra nell’ampio piano d’azione del Comune che include la messa a sistema, l’allestimento, il recupero e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani.

Entrambi i progetti nascono anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza.