Sito delle Poste Italiane in tilt, quasi impossibile accedere da ore

Sito delle Poste Italiane in tilt. I servizi digitali della società, a partire dalle 8.30 di questa mattina, martedì 15 dicembre, stanno creando problemi.

Il sito specializzato downdetector.it, che offre informazioni sullo stato in tempo reale e il monitoraggio dei tempi di attività di centinaia di servizi, ha registrato un picco di segnalazioni intorno alle 10.30. Dalla mappa (in foto), è chiaro che il servizio ha problemi in tutta Italia. In realtà però ancora alle 12.30 non era possibile entrare nella sezione personale e quindi impossibile effettuare qualsivoglia operazione. Nel 92% dei casi gli utenti non sono riusciti proprio ad effettuare l’accesso.

Problemi anche con l’utilizzo delle app mobile.