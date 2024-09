Football, i Latina Buffalos avranno un nuovo campo

I Bufali Latina, in collaborazione con i KiwisCisterna Rugby, hanno ottenuto l’assegnazione del Campo Sportivo Comunale di Borgo Flora a Cisterna di Latina. Questo traguardo, frutto di una solida collaborazione tra i presidenti delle due società, rappresenta un momento storico per i Bufali Latina, che vedono finalmente riconosciuto il loro impegno con un impianto sportivo dedicato. In soli due anni, il club ha triplicato i suoi iscritti e ha ottenuto successi importanti, sia a livello nazionale che locale. Il trasferimento ufficiale è previsto per ottobre, quando inizieranno le attività sportive nella nuova sede.