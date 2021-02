Formazione professionale, stretto l’accordo tra Confartigianato e Genius

Ancora novità in casa Confartigianato Latina che stringe nuove collaborazioni per incentivare il mondo delle imprese. Stavolta protagonista la cooperativa Genius, dedita alla formazione in ambito professionale.

L’accordo è stato sottoscritto alla presenza del presidente della Confartigianato Imprese Latina, Salvatore Alovisi e del segretario generale Gaetano Sannolo, che hanno dato il benvenuto alla cooperativa Genius rappresentata da Mario Letizia.

“La Cooperativa Genius – spiegano dall’associazione di categoria – propone un’ampia offerta formativa che va dalla formazione specificatamente professionale a quella in vari settori, favorendo l’inserimento nel mondo lavorativo con il rilascio di una certificazione della qualifica in base alle norme di legge al termine dei corsi. Questo accordo di collaborazione – proseguono – va ad incentivare i servizi che la Confartigianato Imprese Latina offre agli associati in quello che è sempre l’obiettivo, ovvero assistere e supportare le imprese a 360 gradi”.