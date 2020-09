Terracina, estorsione ad un intermediatore finanziario: 2 arresti

Un 45enne e un 51enne di Terracina sono stati arrestati per tentata estorsione continuata in concorso e danneggiamento aggravato. I due, l’8 luglio scorso, avrebbero danneggiato 3 auto di un intermediatore immobiliare a Borgo Hermada, minacciandolo di gravi ritorsioni fisiche verso l’uomo e i suoi familiari. Il tutto per costringerlo a pagare senza motivo una somma mensile di 1000 euro.

A svolgere le indagini sulla vicenda sono stati i carabinieri di Terracina. Gli accertamenti avevano portato ad acquisire elementi di colpevolezza verso i due arrestati che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari. Il gip del tribunale di Latina ha così emesso un’ordinanza di custodia cautelare e il 45enne e il 51enne sono finiti in manette.