Formia, campagna per la prevenzione e contrasto del traffico illecito di rifiuti

Nella giornata di ieri in Via Ausente e la SR630, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina e i Carabinieri della Forestale di Spigo Saturnia. Hanno prestato servizio per la prevenzione al trasposto illecito di rifiuti sulla rete stradale nazionale.

I controlli effettuati sono stati rivolti a 16 veicoli, 17 persone. Inoltre nei confronti di una ditta di Formia, è stata elevata una sanzione amministrativa di €3.100 per una mancata esibizione del documento di identificazione dei rifiuti, necessario per il trasporto.